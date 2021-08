Calciomercato Roma, due big della Liga seguono Florenzi

Calciomercato Roma, l’esterno potrebbe fare presto ritorno in Spagna. Sulle sue tracce ci sono infatti due squadre della Liga: ecco chi

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’avventura alla Roma per Alessandro Florenzi è ormai ai titoli di coda. Rientrato dopo il prestito al Psg, l’esterno non rientra nei piani del club giallorosso, al lavoro sul mercato per trovargli una nuova sistemazione.

Sul giocatore, oltre a Juve e Inter, anche due big della Liga. In primis il Siviglia, che deve però prima liberare spazio con delle cessioni. In seconda fila invece c’è l’Atletico Madrid.