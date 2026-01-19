Calciomercato Roma: cosa cambia dopo l’infortunio di Hermoso. Svelato il piano della dirigenza giallorossa

Calciomercato Roma: cosa succede dopo l’infortunio di Hermoso. Ecco la strategia della dirigenza giallorossa

La vittoria convincente ottenuta all’Olimpico Grande Torino ha lasciato in dote non solo tre punti fondamentali per la corsa Champions, ma anche una pesante nota dolente per l’infermeria. L’infortunio occorso a Mario Hermoso ha fatto scattare l’allarme rosso a Trigoria. Il difensore spagnolo è stato costretto ad abbandonare il campo al 23′ minuto della sfida contro i granata. Un problema fisico che ha evidenziato una lesione di secondo grado all’ileopsoas (un mese di stop) e che potrebbe costringere la dirigenza a rivedere le strategie per gli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato.

L’indiscrezione: ritorno di fiamma per Dragusin

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la dirigenza capitolina si trova ora davanti a un bivio decisivo. Con la coperta che rischia di diventare troppo corta nel reparto arretrato, la Roma “deciderà nelle prossime ore se tornare e insistere su Radu Dragusin”. Il nome del centrale rumeno non è nuovo nelle stanze dei bottoni giallorossi. Radu Dragusin è da tempo un profilo gradito a Gian Piero Gasperini.

Il profilo ideale per la difesa a tre

Il tecnico della Roma accoglierebbe a braccia aperte il classe 2002. Dragusin conosce perfettamente la Serie A e ha le caratteristiche ideali per sostituire Hermoso, sebbene con peculiarità diverse (più marcatore il rumeno, più regista lo spagnolo). L’infortunio di Hermoso trasforma quello che era un semplice interesse in una potenziale necessità. La Roma deve decidere in fretta: “insistere” su Dragusin significherebbe presentare un’offerta importante per convincere il club proprietario del cartellino (attualmente il Tottenham) a lasciar partire il giocatore a metà stagione. Le prossime 48 ore saranno decisive per capire se il blitz andrà a buon fine.