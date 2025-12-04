Calciomercato Roma, Massara va alla ricerca di un esterno: Chiesa resta in corsa. Ma c’è un nome che stuzzica molto il ds giallorosso. Le ultimissime

Calciomercato Roma, il nome di Chiesa è da tenere in considerazione per i giallorossi. Ma il preferito in quel ruolo è Boga del Nizza

Il calciomercato della Roma entra sempre più nel vivo, con i dirigenti giallorossi costantemente alla ricerca di rinforzi per l’attacco. Tra i nomi più caldi in queste settimane spicca quello di Jeremie Boga, esterno offensivo in uscita dal Nizza. Secondo quanto riportato da Il Romanista, le tensioni con i tifosi della squadra francese potrebbero spingere l’addio di Boga già nella sessione invernale. Proprio per questo motivo, la Roma avrebbe iniziato a monitorare attentamente la situazione del giocatore, valutando la possibilità di un inserimento immediato nel proprio reparto offensivo.

Boga non è certo un nome nuovo per Trigoria: il suo talento era già stato osservato in passato e il club capitolino lo considera un profilo in grado di garantire velocità, dribbling e capacità di creare superiorità numerica sulle fasce. L’eventuale arrivo dell’esterno francese rientrerebbe in una strategia più ampia legata al calciomercato della Roma, che punta a costruire una squadra competitiva su più fronti, senza rinunciare a giovani di prospettiva e giocatori capaci di fare la differenza subito.

Sul fronte dei possibili rinforzi, resta viva anche l’ipotesi Federico Chiesa. L’attaccante, reduce da un periodo in cui è stato vicino a vestire la maglia giallorossa, aveva poi scelto di trasferirsi al Liverpool. Tuttavia, il suo nome continua a circolare nel contesto del calciomercato della Roma, anche se le difficoltà di convincere un giocatore già impegnato in Premier League rendono l’operazione complessa. La volontà di Chiesa di restare in Inghilterra sarebbe motivata anche dalla speranza di guadagnare una convocazione con la Nazionale, un elemento non secondario nella valutazione dei piani di mercato dei capitolini.

Il calciomercato della Roma in questa fase si conferma dunque molto attivo, con un occhio rivolto sia a operazioni immediate sia a scenari futuri. La strategia del club sembra chiara: puntare su giocatori che possano dare un contributo concreto fin da subito, ma senza perdere di vista la sostenibilità economica e la gestione a lungo termine della rosa. Jeremie Boga rappresenta un profilo ideale per questo tipo di progetto, mentre il ritorno di Chiesa rimane un’opzione più complicata ma non del tutto da scartare.

In definitiva, i tifosi giallorossi possono aspettarsi settimane di calciomercato della Roma intense, con nomi di alto livello costantemente al vaglio della dirigenza. Tra trattative in corso e scenari ancora da definire, l’obiettivo resta quello di rinforzare l’attacco e garantire al tecnico una rosa più competitiva possibile.