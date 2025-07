Calciomercato Roma, obiettivo Mikautadze: pronta l’offerta al Lione: le cifre

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Roma, con l’obiettivo Georges Mikautadze dal Lione per rinforzare l’attacco

La Roma è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione e tra i nomi finiti sul taccuino del nuovo direttore sportivo Frederic Massara c’è quello di Georges Mikautadze, attaccante georgiano classe 2000, reduce da una stagione estremamente positiva in Francia. Protagonista con la maglia del Lione, nonostante le difficoltà societarie che hanno portato il club alla clamorosa retrocessione in Ligue 2, Mikautadze si è messo in mostra con numeri importanti: 17 gol e 11 assist in 47 presenze complessive tra Ligue 1, Coppa di Francia ed Europa League. Mikautadze è anche il compagno d’attacco in Nazionale di Khvicha Kvaratskhelia, e non a caso è proprio dalla Georgia che potrebbe arrivare il nuovo centravanti giallorosso. Il suo nome era già circolato ai tempi del Milan, quando Massara lo seguiva con interesse, e ora il dirigente potrebbe finalmente portarlo in Serie A. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma ha già presentato una prima offerta da 18 milioni di euro, che potrebbe salire fino a 20 milioni di euro con i bonus, cifra che corrisponde alla richiesta del club francese.

Anche Gian Piero Gasperini, nuovo tecnico giallorosso, avrebbe espresso gradimento per Mikautadze, ritenendolo un profilo adatto al tipo di gioco dinamico e verticale che vuole implementare a Trigoria. La trattativa è entrata nel vivo e si lavora per definire i dettagli economici e la formula del trasferimento, che potrebbe prevedere anche un eventuale prestito con obbligo di riscatto. In un contesto in cui il mercato dei centravanti è sempre più competitivo, la Roma potrebbe aver trovato un’opportunità concreta e di qualità. Mikautadze rappresenta una scommessa interessante, giovane ma già maturo, e pronto a raccogliere la sfida della Serie A.