Calciomercato Roma, Mourinho pensa in grande: occhi su Hazard

Calciomercato Roma: José Mourinho starebbe puntando Eden Hazard come sostituto di Mkhitaryan

Comincia l’era José Mourinho alla Roma e per cominciare si dovranno mettere le base per il calciomercato che dovrà puntellare al meglio una rosa che ha bisogno di rinforzi. In casa giallorossa balla il destino di Mkhitaryan che potrebbe andar via, ma il club capitolino avrebbe già in mente il sostituto.

E che sostituto. Secondo quanto riportato dal Leggo, infatti, la Roma avrebbe messo nel mirino Eden Hazard in rotta col Real Madrid. La formula sarebbe quella del prestito oneroso, dopo due annate da incubo del belga in Spagna. Il problema dell’alto ingaggio del calciatore, 15 milioni a stagione, sarebbe attutito sia dal Decreto Crescita sia da una parte dello stipendio pagata dal Real.