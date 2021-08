Calciomercato Roma, nome nuovo per il centrocampo: gioca nella B inglese

Calciomercato Roma: nella ricerca al centrocampista, i giallorossi avrebbero messo gli occhi anche su Zambo Anguissa del Fulham

La Roma è sempre a caccia del mediano tanto richiesto da José Mourinho. Lo stop nell’affare Xhaka ha fatto male, ma i giallorossi non si sono fermati e starebbero continuando a sondare il terreno. Il nome nuovo arriverebbe sempre dall’Inghilterra, anche se questa volta dalla Championship.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma avrebbe messo nel mirino Zambo Anguissa, 25enne in forza al Fulham retrocesso in Championship; campionato in cui sicuramente il calciatore non resterà. Il camerunese ha il contratto in scadenza nel 2023, ma anche grandi qualità e una giovane età: componenti che fanno schizzare la cifra del cartellino a 25 milioni. Una cifra che, viste le doti del mediano, che potrebbe essere sborsata dai giallorossi.