Calciomercato Roma: il nuovo portiere potrebbe arrivare dalla Premier League

Un giocatore è favorito per la porta della Roma della prossima stagione. È portoghese come Mourinho e gioca in Premier League

Difficilmente dopo l’addio di Mirante la Roma ripartirà da Pau Lopez (o da Fuzato) ed è alla ricerca di un nuovo numero uno per la prossima stagione.

E allora Josè Mourinho avrebbe consigliato un portiere portoghese che milita in Premier League. Si tratta di Rui Patricio del Wolverhampton: al momento come riporta Sky Sport il portoghese è in cima alla lista dei giallorossi.