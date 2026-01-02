Calciomercato Roma, Raspadori è vicinissimo! Trattativa ai dettagli. Ecco gli aggiornamenti

Calciomercato Roma, Raspadori a un passo: trattativa ormai già ai dettagli e ultime novità sul ritorno in Italia

Giacomo Raspadori è sempre più vicino a fare ritorno in Serie A. Dopo il passaggio estivo dal Napoli all’Atletico Madrid, l’attaccante potrebbe ora approdare alla Roma. Come riportato da Matteo Moretto su X, nelle ultime ore i contatti tra il club giallorosso e quello spagnolo si sono intensificati, avvicinando ulteriormente le parti.

La trattativa viaggia spedita verso la definizione: l’accordo prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto, senza alcun obbligo. Per chiudere definitivamente manca soltanto l’intesa con il giocatore, con cui la Roma avvierà a breve i colloqui finali per completare l’operazione.

Raspadori era stato seguito anche dalla Lazio, su richiesta di Maurizio Sarri, che lo riteneva il profilo ideale per rinforzare l’attacco dopo la cessione imminente di Castellanos al West Ham. Il sorpasso della Roma, però, sembra ormai decisivo: il classe 2000 è sempre più vicino a vestire la maglia giallorossa.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

