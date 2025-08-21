Calciomercato Roma: prima apertura di Sancho? La situazione legata al futuro del trequartista di proprietà del Manchester United

La Roma intensifica il pressing e vede avvicinarsi Jadon Sancho. Quella che si è trasformata in una vera e propria telenovela di mercato sembra registrare passi avanti decisivi, con il club giallorosso che ora spera di poter chiudere per il suo obiettivo primario per l’attacco.

La necessità di ingaggiare un’ala di primo livello è diventata un’urgenza assoluta dopo il grave infortunio occorso a Leon Bailey, che ha lasciato un vuoto nel reparto offensivo a disposizione di Gian Piero Gasperini. Per questa ragione, il tecnico e il direttore sportivo Massara hanno concentrato ogni sforzo sull’esterno inglese del Manchester United. L’intesa tra i due club, infatti, è stata raggiunta da tempo sulla base di circa 19 milioni di euro più 5 di bonus.

L’ostacolo principale è sempre stato la volontà del calciatore, che finora aveva preso tempo, nicchiando di fronte alla proposta e non mostrandosi interessato ad altre destinazioni come il Besiktas. Ora, però, lo scenario sembra essere cambiato. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate anche dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il pressing costante della Roma starebbe dando i suoi frutti. Sancho starebbe mostrando una prima, significativa apertura al trasferimento nella capitale, iniziando a valutare seriamente l’offerta giallorossa, la più concreta sul tavolo.

A favorire la svolta ci sarebbero state le interlocuzioni dirette con Gasperini e, soprattutto, il coinvolgimento in prima persona della proprietà. La famiglia Friedkin sta spingendo per accelerare e raggiungere un accordo definitivo anche con il giocatore, che parrebbe ora più disposto ad accettare le condizioni economiche proposte. I contatti sono continui e, seppur con cautela, la fumata bianca, attesa da settimane, appare finalmente più vicina.