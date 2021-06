Calciomercato Roma, se va via Dzeko ecco Kalajdzic: le ultime

Calciomercato Roma: in casa giallorossa c’è da decidere il futuro di Edin Dzeko. Se dovesse partire si punterà su Kalajdzic dello Stoccarda

In casa Roma c’è ancora in ballo il futuro di Edin Dzeko. Nei giorni scorsi si è parlato dell’ipotesi Fenerbahce, ma il destino del bosniaco verrò deciso da José Mourinho una volta che avrà visto l’attaccante giallorosso.

E in caso di addio, il club capitolino avrebbe già in mente il possibile sostituto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma avrebbe messo gli occhi su Sasa Kalajdzic che sta facendo vedere buone cose con l’Austria a Euro 2020. Per la punta, lo Stoccarda non chiederebbe meno di 20 milioni di euro.