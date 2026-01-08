Calciomercato Roma, sprint per Raspadori: si avvicina il regalo per Gasperini! L’attaccante verso il sì

Calciomercato Roma, sprint per Raspadori: si avvicina il regalo per Gasperini! La risposta dell’attaccante arriverà dall’Arabia Saudita

Il ritorno di Giacomo Raspadori in Serie A sembra ormai questione di ore, con la Roma pronta ad accogliere l’attaccante della Nazionale per regalare un rinforzo di lusso a Gian Piero Gasperini. Come dettagliato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’ottimismo a Trigoria è palpabile: il direttore sportivo Ricky Massara ha accelerato le operazioni, trovando un principio d’accordo con l’Atletico Madrid sulla base di un pacchetto complessivo da 20,5 milioni di euro. I contatti diretti tra il dirigente e l’entourage del calciatore, avvenuti dopo la trasferta di Lecce, hanno registrato aperture significative, con la volontà comune di chiudere la partita entro le prossime 48 ore.

La decisione a Gedda e il fattore Simeone

Il destino dell’ex punta del Napoli si deciderà a migliaia di chilometri dall’Italia. Raspadori si trova infatti in Arabia Saudita, convocato da Diego Simeone per la Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid. Sarà proprio nel ritiro di Gedda che il classe 2000 scioglierà le riserve definitive. Secondo la ricostruzione della Rosea, il giocatore sta riflettendo sul brusco cambio di scenario dopo soli quattro mesi di Liga: l’utilizzo col contagocce concesso dal Cholo (appena il 13% dei minuti disponibili) lo ha spinto a valutare seriamente il rientro in patria. Il progetto tecnico dei Capitolini, attualmente quarti e in piena corsa Champions, offre a “Jack” la titolarità e la possibilità di duettare con fantasisti del calibro di Paulo Dybala e Matias Soulé.

Le alternative e la formula per il futuro

Nonostante la fiducia, la Roma non si fa trovare impreparata e mantiene vive le piste alternative. Oltre alla complessa trattativa per l’olandese Joshua Zirkzee, il taccuino di Massara comprende l’islandese Albert Gudmundsson della Fiorentina, il giovane Giovane del Verona e il talento belga Mika Godts dell’Ajax, quest’ultimo valutato però 25 milioni. Tuttavia, la priorità resta Raspadori. A fare la differenza, stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo, sarebbero state le rassicurazioni contrattuali: il club giallorosso strutturerà l’accordo per garantire la permanenza del giocatore anche oltre giugno, rendendolo un pilastro del futuro nel rispetto del Fair Play Finanziario, scongiurando il rischio di un semplice prestito semestrale.

