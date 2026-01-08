Gasperini Roma, la tregua dopo la tempesta a Trigoria: tutte le richieste fatte ai Friedkin, non solo sul mercato!

Gasperini Roma, la tregua dopo la tempesta a Trigoria: le richieste fatte dal tecnico ai Friedkin, non solo sul mercato! Il retroscena sull’incontro di ieri

Dopo i fulmini, le polemiche e il fragoroso silenzio stampa seguito alla vittoria di Lecce, torna il sereno – o quantomeno una tregua costruttiva – in casa Roma. A Trigoria è andato in scena l’atteso vertice per pianificare il futuro immediato e ricucire lo strappo tra l’area tecnica e la società. Come dettagliatamente ricostruito da La Gazzetta dello Sport, contrariamente alle previsioni bellicose della vigilia, l’incontro tra il tecnico Gian Piero Gasperini, il vicepresidente Ryan Friedkin e il senior advisor Claudio Ranieri si è svolto in un clima disteso e collaborativo. Grande assente al tavolo il direttore sportivo Ricky Massara, impegnato altrove proprio per sbloccare quelle trattative che hanno generato le recenti frizioni.

Le promesse della proprietà e i vincoli UEFA

Il cuore del confronto ha riguardato le ambizioni del club capitolino. La famiglia Friedkin ha rassicurato l’allenatore piemontese sulla ferma volontà di investire per blindare il quarto posto e puntare ancora più in alto in classifica. Tuttavia, il realismo economico è d’obbligo: sempre secondo quanto riportato dalla Rosea, a causa del settlement agreement firmato con la UEFA, che impone plusvalenze pesanti entro il 30 giugno, il margine di manovra immediato è limitato. Come ribadito dal saggio Ranieri, figura chiave nel ruolo di mediatore tra le parti, sarà un mercato intelligente, basato principalmente su prestiti con obblighi o diritti di riscatto differiti ai prossimi esercizi finanziari.

La lista di Gasp: quattro richieste per sognare

Incassata la fiducia societaria, Gasperini ha presentato la sua lista della spesa. Il mister ha richiesto esplicitamente quattro pedine fondamentali. I nomi in cima alla lista restano quelli di Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee: per l’olandese c’è il gradimento totale, ma si attende di capire le mosse del Manchester United sul nuovo allenatore. Oltre alle due punte, servono un esterno offensivo e un centrocampista di gamba. Sullo sfondo resta la difesa: i contatti per Jayden Oosterwolde proseguono, ma l’arrivo del centrale olandese è considerato un “di più” rispetto alle urgenze offensive necessarie per la corsa alla Champions League.

Informativa Lottomatica e Goldbet: fino a 100€ per ogni cartellino in Serie A

Per ogni cartellino ottieni 5€ fino a 100€ di bonus scommesse

Verifica termini e condizioni tramite i seguenti link:

SCOPRI LA PROMO LOTTOMATICA

SCOPRI LA PROMO GOLDBET