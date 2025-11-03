Calciomercato Roma, Gasperini ha nel mirino un nuovo (e giovane) attaccante. La situazione dei giallorossi - Calcio News 24

Roma News
Calciomercato Roma, ecco le ultime novità sulla situazione attuale dei giallorossi. Nel mirino un nuovo giocatore
Nel calcio moderno, caratterizzato da costi esorbitanti e ingaggi vertiginosi, i club sono sempre più alla ricerca di talenti “nascosti” in tutta Europa. Questo implica un’attenta osservazione di molte partite, preferibilmente dal vivo, e una rete di osservatori qualificati in grado di monitorare la crescita dei potenziali campioni.
In Spagna, un nome che sta emergendo è quello di Jeremy Arévalo, attaccante classe 2005 del Racing Santander, ancora poco conosciuto al di fuori dei confini spagnoli. Nato a Maliaño, vicino a Santander, da genitori ecuadoriani, Arévalo vanta la doppia nazionalità e ha già messo a segno 7 gol in 12 partite di campionato. Cresciuto nelle giovanili del Racing, con cui ha un contratto fino al 2027, Jeremy è diventato un calciatore promettente e maturo, già finito sul taccuino dei grandi club.
Secondo quanto appreso in esclusiva da MARCA, nelle ultime settimane ci sono stati contatti diretti tra la famiglia di Jeremy Arévalo e la Roma. Il club giallorosso ha invitato i parenti più stretti del giocatore nella capitale per discutere di un possibile futuro insieme e per studiare il progetto migliore per la sua crescita.
Allo stato attuale, non ci sono trattative ufficiali tra la Roma e il Racing. È importante sottolineare che il club italiano sta valutando anche altri giovani profili, come ad esempio Malek El Mala, tedesco ventenne del Colonia. Tuttavia, il nome di Jeremy Arévalo è sicuramente da tenere d’occhio per il presente e per il futuro.
