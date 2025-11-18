Calciomercato Roma, Zirkzee apre al trasferimento in giallorosso? Gasperini vuole un rinforzo offensivo e l’ex Bologna sarebbe pronto a tornare in Italia

Calciomercato Roma, Zirkzee apre al trasferimento in giallorosso? L’attaccante olandese vuole lasciare il Manchester United e tornare in Serie A

Come scritto dal Corriere dello Sport, il countdown per l’apertura del calciomercato invernale del 2026 è ormai iniziato, e Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, sembra concentrato su un obiettivo specifico: un rinforzo offensivo che possa dare una scossa al reparto attaccanti. In quindici partite tra campionato e coppe, i giallorossi hanno segnato solo sette gol, di cui due realizzati da Dovbyk e nessuno da Ferguson. Numeri troppo magri che potrebbero costringere la società a valutare clamorosi cambiamenti, se la situazione non dovesse migliorare.

Gasperini è da sempre un maestro nel valorizzare i suoi attaccanti, e questa volta punta su Joshua Zirkzee, attaccante olandese classe 2002, che ha fatto bene in passato con la maglia del Bologna e ora vuole lasciare il Manchester United. Zirkzee ha trovato poco spazio in Premier League, con soli 82 minuti giocati finora, e la Roma lo stuzzica su più fronti: da un lato gli garantirebbe minuti da titolare, dall’altro ritroverebbe un allenatore che lo stima profondamente e che in passato lo aveva voluto anche all’Atalanta.

L’occasione di essere valorizzato da Gasperini potrebbe rappresentare per Zirkzee una chance per entrare definitivamente nei radar della Nazionale olandese e magari giocarsi un posto per il prossimo Mondiale. Una chiamata alle armi per rimettersi in gioco in una squadra che ha grandi ambizioni.

Per portare Zirkzee a Roma, Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, dovrà trattare con il Manchester United, che preferisce una cessione in prestito secco. Tuttavia, la Roma, che ha cambiato filosofia di mercato, punta a valorizzare i propri giocatori e preferirebbe un prestito con diritto di riscatto, o obbligo in caso di qualificazione alla Champions League. Questa opzione sarebbe perfettamente in linea con il nuovo progetto della Roma, che sta cercando di costruire una squadra solida senza compromettere il proprio bilancio.

Le alternative a Zirkzee? Tra i nomi che piacciono alla Roma ci sono Kalimundo del Nottingham Forest, El Mala del Colonia e Arevalo del Racing, con Giovane del Verona che potrebbe essere un’alternativa all’ex Bologna, qualora il trasferimento non dovesse andare in porto.

In attesa dell’apertura del mercato, Gasperini sogna di vedere la Roma protagonista anche sul fronte del mercato, con un attaccante in grado di rilanciare l’attacco giallorosso.

