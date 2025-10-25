Calciomercato Roma, Zirkzee richiesto da Gasperini per gennaio. La situazione attuale - Calcio News 24

Calciomercato Roma: Gasperini chiede rinforzi in attacco, nel mirino Kalimuendo e Zirkzee

Il calciomercato Roma entra già nel vivo, con la dirigenza giallorossa pronta a intervenire per risolvere uno dei problemi più evidenti di questo inizio stagione: la mancanza di gol. Dopo dieci partite, la squadra di Gian Piero Gasperini fatica a trovare la via della rete, nonostante una manovra offensiva che spesso riesce a costruire occasioni importanti. Il vero problema, come sottolineato anche dall’ambiente, risiede nei centravanti: Artem Dovbyk ed Evan Ferguson non stanno riuscendo a incidere.

Il bilancio parla chiaro: un solo gol complessivo dei due attaccanti in tutte le competizioni. La Roma crea, arriva con facilità negli ultimi venti metri, ma fallisce regolarmente in fase di finalizzazione. Gasperini ha cercato di proteggere pubblicamente i suoi giocatori, ma la delusione è palpabile. L’Olimpico, giovedì sera, ha fischiato Dovbyk dopo un’altra prova sottotono, segno di un rapporto ormai incrinato.

Il tecnico, pur apprezzando l’impegno, è consapevole che serva una svolta. Ferguson, ancora alla ricerca della giusta condizione fisica e mentale, appare spesso fuori dal gioco e poco integrato nei meccanismi tattici. Dovbyk, invece, pur avendo segnato contro il Verona, non ha trovato continuità. Il risultato è un attacco sterile: appena cinque reti tra campionato e coppe, tre delle quali realizzate da Soulé e solo due da veri centravanti.

La dirigenza, guidata da Massara, ha quindi deciso di muoversi con decisione sul calciomercato Roma, già in vista della sessione invernale. Gli obiettivi principali sono due: Arnaud Kalimuendo e Joshua Zirkzee. Entrambi stanno trovando poco spazio in Premier League e potrebbero accogliere con entusiasmo un trasferimento nella Capitale. Kalimuendo, acquistato dal Nottingham Forest per circa 30 milioni, non ha giocato nelle ultime quattro partite; Zirkzee, invece, è ai margini del progetto del Manchester United, con appena 82 minuti all’attivo.

Massara studia la formula giusta: un prestito con diritto di riscatto è l’opzione più concreta, in modo da garantire a Gasperini un rinforzo immediato senza appesantire il bilancio. L’obiettivo è chiaro: ridare pericolosità e fiducia al reparto offensivo, permettendo alla Roma di tornare a competere ai livelli che le competono.

Con ancora due mesi all’apertura della finestra di gennaio, il calciomercato Roma promette scintille: l’attacco sarà il primo reparto a essere rivoluzionato, con l’intento di trovare finalmente il goleador che manca ai giallorossi da troppo tempo.

LEGGI TUTTE LE ULTIMISSIME DI SERIE A