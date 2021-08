Lukaku al Chelsea, cambia tutto? L’Inter potrebbe ripensarci

Lukaku Chelsea, cambio di rotta? Zhang ci sta seriamente pensando: le ultime sul possibile futuro di Romelu Lukaku

Sono ore frenetiche in casa Inter. La possibile e sempre più probabile cessione al Chelsea di Romelu Lukaku ha mandato su tutte le furie tifosi, diregenza e anche Simone Inzaghi, che non si aspettava una simile decisione da parte della società.

Le lamentele sono arrivate fino in Cina, dove il presidente Zhang sta guardando preoccupato l’evolversi della situazione: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbero in corso alcune riflessioni in questi minuti da parte del numero uno dell’Inter in merito alla possibile cessione di Lukaku al Chelsea, per capire se è ancora possibile bloccare il trasferimento.

