Calciomercato, Roony Bardghji: sfuma il sogno francese! Il suo futuro è ora nelle mani di un solo club, ma il tempo stringe e c’è un ostacolo quasi insormontabile…

Calciomercato, Roony Bardghji: sfuma il sogno francese! Il futuro è ora nelle mani di un solo club, ma il tempo stringe e…

Le dinamiche del calciomercato possono cambiare radicalmente nel giro di poche ore, e la situazione di Roony Bardghji ne è la prova lampante. Secondo le ultime notizie riportate dalla testata danese Tipsbladet, il club francese dell‘Olympique Marsiglia ha improvvisamente fatto marcia indietro, ritirandosi dalla corsa per assicurarsi il talento svedese dell’FC Copenhagen.



Solo venerdì, la stessa fonte aveva rivelato come il club della Ligue 1 fosse sul punto di formalizzare un’offerta per il diciannovenne. Tuttavia, in un repentino cambio di strategia, il Marsiglia ha deciso di abbandonare la trattativa, costringendo il giovane attaccante a dire “au revoir” a un possibile futuro sulla costa mediterranea, almeno per il momento.



Ma chi è Roony Bardghji? Considerato uno dei più grandi talenti della sua generazione, è nato in Kuwait da una famiglia di origine siriana, prima di trasferirsi in Svezia da bambino. Mancino puro che ama partire dalla fascia destra per accentrarsi e concludere, è esploso nell’FC Copenhagen dopo essere cresciuto nel Malmö. Con il club danese ha infranto ogni record di precocità, debuttando e segnando in prima squadra a soli 16 anni. La sua fama internazionale è decollata nel novembre 2023, quando ha segnato il gol della storica vittoria per 4-3 contro il Manchester United in Champions League, un momento che ha acceso su di lui i riflettori dei top club europei.