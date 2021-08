Calciomercato Salernitana, spunta Bisoli. Fabiani osserva Supryaga

La Salernitana lavora sul mercato per regalare gli ultimi colpi a Fabrizio Castori: idea Bisoli a centrocampo. Interessa Supryaga

La Salernitana ha chiuso la trattativa con il Parma per Riccardo Gagliolo: c’è l’accordo anche col giocatore che presto diventerà un nuovo difensore granata. Movimenti anche a centrocampo e in attacco.

Come riporta il Corriere dello Sport, per la mediana spunta il nome di Dimitri Bisoli del Brescia mentre in attacco Fabiani osserva con particolare interesse Supryaga, attaccante ucraino classe 2000, da tempo nel mirino della Sampdoria.