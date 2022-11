Calciomercato Sampdoria, il punto sui calciatori in uscita

Omar Colley non ha convinto Dejan Stankovic. Il difensore della Sampdoria, vicino all’addio già nella sessione estiva di calciomercato, potrebbe lasciare il club a gennaio. Sul centrale si è mosso il Torino, che già in passato aveva dimostrato un certo interesse, ma non solo.

Non c’è però soltanto il difensore in uscita: a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Cremonese sta guardando in casa doriana e vorrebbe tentare una combo di acquisti, con il portiere Nicola Ravaglia e l’attaccante Francesco Caputo.

