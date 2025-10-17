Calciomercato Sampdoria, il rinnovo di quel giocatore è in stand-by: sullo sfondo ci sono i club di Serie A! I dettagli

Calciomercato Sampdoria, il futuro di Conti è ancora in bilico: il rinnovo slitta, occhi di alcuni club di Serie A

La Sampdoria lavora per blindare il futuro di Francesco Conti, giovane talento del centrocampo blucerchiato. Classe 2004, il giocatore ha un contratto in scadenza a giugno e la dirigenza doriana considera il suo rinnovo una priorità assoluta per i prossimi mesi.

Trattativa in arrivo

Il club è pronto ad avviare a breve i colloqui con l’entourage del calciatore per definire il prolungamento dell’accordo. Nonostante la giovane età, Conti ha già mostrato qualità importanti, conquistando la fiducia dell’ambiente e attirando l’interesse di altri club. La Sampdoria, però, non vuole correre rischi e intende evitare di perderlo a parametro zero al termine della stagione.

Un prospetto da blindare

Centrocampista moderno, capace di abbinare fase difensiva e proiezione offensiva, Conti rappresenta uno dei prospetti più interessanti del vivaio doriano. La società lo considera un elemento su cui costruire il futuro e punta a renderlo un pilastro della squadra nei prossimi anni.

Chiusura vicina

Secondo le ultime indiscrezioni, l’intesa potrebbe arrivare in tempi rapidi: la Sampdoria è pronta ad accogliere le richieste del giocatore pur di garantirne la permanenza a Genova. Il rinnovo di Conti sarebbe così il primo passo di un progetto che guarda con decisione alla valorizzazione dei giovani.

