Calciomercato Sampdoria, è sfida a cinque per Ricci

Calciomercato Sampdoria, Matteo Ricci è svincolato dopo la stagione allo Spezia: sul giocatore tante squadre di A. Fiorentina in vantaggio

Il calciomercato di Serie A sta risentendo dei problemi economici legati alla pandemia. Per questo alletta molti club il nome di Matteo Ricci, svincolatosi dallo Spezia. Anche la Sampdoria ha seguito l’attaccante. Tutti gli aggiornamenti.

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport Ricci piace molto al Bologna di Sinisa Mihajlovic. Ma i rossoblù non sono i soli sul classe ’94. Anche Sampdoria, Verona, Empoli e Fiorentina. Al momento proprio la squadra di Vincenzo Italiano, stando alla ricostruzione, potrebbe essere in vantaggio su tutti gli altri, soprattutto per gli ottimi rapporti del giocatore con il tecnico viola.

TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMPNEWS24.COM