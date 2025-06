Calciomercato Sassuolo, sarà derby di mercato con quella rivale per un grande talento - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: occhi su Zanotti per la fascia destra, duello con il Bologna. La situazione

Il calciomercato Sassuolo entra nel vivo e guarda con attenzione al panorama dei giovani talenti italiani. Tra i profili più interessanti seguiti dalla dirigenza neroverde c’è Mattia Zanotti, terzino destro classe 2003 cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, oggi in forza al Lugano. Dopo una stagione positiva in Svizzera, il giocatore potrebbe fare ritorno in Italia, con il calciomercato Sassuolo pronto a inserirsi nella corsa per assicurarsi le sue prestazioni.

Zanotti è attualmente impegnato con l’Italia Under 21 agli Europei di categoria, dove ha messo in mostra buone qualità tecniche e dinamismo, confermando le impressioni positive maturate durante il suo percorso in Super League. Nonostante un contratto con il Lugano valido fino al 2028, il futuro del giovane esterno potrebbe tornare a parlare italiano.

Il Calciomercato Sassuolo si muove in questa direzione anche per esigenze strutturali. Dopo l’addio ormai imminente di Jeremy Toljan, i neroverdi sono alla ricerca di un nuovo esterno destro capace di garantire corsa, tecnica e affidabilità. Zanotti rappresenta una soluzione ideale: giovane, italiano, con esperienza all’estero e una mentalità già formata grazie alla scuola Inter.

Ma non c’è solo il calciomercato Sassuolo sulle sue tracce. Anche il Bologna, alle prese con il ricambio generazionale sulla fascia destra — complice la fine del prestito di Calabria e l’età avanzata di De Silvestri — avrebbe inserito Zanotti nella propria lista. I felsinei, ora guidati da Vincenzo Italiano, sono alla ricerca di un terzino moderno e propositivo, e il nome di Zanotti rientra nei profili seguiti dalla società emiliana.

Il calciomercato Sassuolo, però, ha intenzione di giocare le proprie carte fino in fondo. L’attenzione che la società ha sempre dimostrato nello sviluppo dei giovani potrebbe essere un fattore decisivo nella scelta del calciatore, che vedrebbe nel club neroverde un ambiente ideale per crescere e affermarsi in Serie A.

In attesa di sviluppi, il nome di Mattia Zanotti è destinato a restare caldo nelle prossime settimane. Il calciomercato Sassuolo continua a muoversi con discrezione ma grande attenzione, e l’esterno del Lugano potrebbe essere uno dei primi colpi in entrata dell’estate.