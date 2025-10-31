Calciomercato Sassuolo, Muharemovic corteggiato da molte squadre: in vantaggio una grande big - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: occhi puntati su Muharemovic, il difensore che piace all’Inter

Il Calciomercato Sassuolo si intreccia con quello delle grandi del calcio italiano, a dimostrazione del valore crescente dei giovani talenti presenti nella rosa neroverde. Tra i profili più osservati c’è Tarik Muharemovic, difensore bosniaco classe 2003 che ha attirato l’interesse di diverse società di Serie A, tra cui l’Inter, alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i dirigenti nerazzurri hanno inserito il nome di Muharemovic in una lista di potenziali obiettivi per il futuro. Il giovane difensore, che al Sassuolo si sta mettendo in mostra per solidità, capacità di anticipo e personalità, rappresenta uno dei gioielli più interessanti del club emiliano. Il suo profilo si inserisce perfettamente nella strategia di valorizzazione dei giovani che da anni caratterizza il progetto sportivo del Sassuolo, da sempre attento a scoprire e lanciare nuovi talenti.

Nel frattempo, il Calciomercato Sassuolo potrebbe vivere un’estate calda, con diversi club pronti a bussare alla porta della dirigenza per chiedere informazioni sul difensore bosniaco. Oltre all’Inter, anche il Milan e altre società europee avrebbero iniziato a monitorare il giocatore, segno che il suo potenziale non è passato inosservato.

Il club neroverde, tuttavia, non ha alcuna fretta di privarsi del proprio talento. L’obiettivo della società è quello di farlo crescere ulteriormente all’interno di un ambiente ideale per i giovani, come quello di Sassuolo, dove il minutaggio e la fiducia non mancano mai a chi dimostra impegno e qualità.

Il Calciomercato Sassuolo, d’altra parte, ha sempre mostrato una doppia anima: da un lato, quella di società che sa valorizzare e poi cedere i propri gioielli a cifre importanti; dall’altro, quella di un club che reinveste con intelligenza, costruendo rose competitive senza mai rinunciare alla propria identità.

Muharemovic potrebbe essere il prossimo grande protagonista di questa filosofia. Se continuerà a crescere con la stessa costanza mostrata finora, non è escluso che la prossima sessione di mercato lo veda al centro di un vero e proprio duello tra le big italiane. Intanto, il Calciomercato Sassuolo resta uno dei più seguiti e dinamici della Serie A, capace ogni anno di portare alla ribalta nuovi nomi destinati a lasciare il segno nel calcio italiano.

