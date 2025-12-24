Calciomercato Sassuolo, Muharemovic e l'interesse delle big nei suoi confronti. Cosa succederà a gennaio? - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: il caso Muharemovic tra interesse dell’Inter e nodo Juventus. La situazione attuale

Il calciomercato Sassuolo entra nel vivo anche in vista della sessione invernale, con diversi club di primo piano che osservano da vicino i talenti della rosa neroverde. Tra questi spicca il nome di Tarik Muharemovic, difensore centrale bosniaco classe 2003, che sta attirando l’attenzione dell’Inter. A fare il punto sulla possibile operazione è stato l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, che ha analizzato i margini reali della trattativa e i suoi principali ostacoli.

Muharemovic, attualmente in forza al Sassuolo, è considerato un profilo molto interessante per caratteristiche fisiche, struttura atletica e potenziale di crescita. Qualità che lo rendono appetibile per diversi club di Serie A, soprattutto in ottica futura. Nel contesto del calciomercato Sassuolo, il giovane centrale rappresenta uno degli asset più importanti, capace di generare interesse e possibili plusvalenze.

Secondo Pedullà, però, l’operazione che potrebbe portare Muharemovic all’Inter presenta un problema strategico non di poco conto. Sul giocatore, infatti, esiste una clausola che garantisce alla Juventus il 50% sulla futura rivendita. Questo dettaglio pesa in modo significativo sulle valutazioni dei nerazzurri, poco inclini a investire su un calciatore che finirebbe per finanziare indirettamente una diretta concorrente nella corsa ai vertici del campionato.

Nel suo intervento, Pedullà è stato chiaro: pur riconoscendo l’interesse dell’Inter per Muharemovic, ritiene difficile immaginare un affondo concreto proprio per la presenza di questa percentuale a favore della Juventus. Un’operazione del genere, seppur tecnicamente possibile, risulterebbe quantomeno anomala dal punto di vista politico e strategico.

Dal canto suo, il calciomercato Sassuolo osserva con attenzione l’evolversi della situazione. Il club emiliano sa di avere in rosa un giocatore giovane e promettente, ma è consapevole che le dinamiche contrattuali e le clausole pregresse possono influenzare pesantemente il futuro del difensore. Per questo motivo, la permanenza di Muharemovic almeno fino al termine della stagione resta uno scenario concreto, in attesa che il mercato chiarisca definitivamente le prospettive.

In sintesi, tra interesse, strategia e incastri societari, il futuro di Muharemovic resta uno dei temi più delicati del calciomercato Sassuolo.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A