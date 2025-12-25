Calciomercato Serie A, Dragusin pronto a ritornare in Italia. Quella squadra fa sul serio! - Calcio News 24

Calciomercato Serie A, Dragusin è pronto a ritornare in Italia? Spunta fuori una nuova indiscrezione

Il Calciomercato Serie A entra sempre più nel vivo e tra i nomi che tornano a circolare con insistenza c’è quello di Radu Dragusin. Il difensore centrale rumeno, attualmente al Tottenham, potrebbe presto lasciare la Premier League per fare ritorno in Italia, dove aveva già lasciato ottime impressioni con la maglia del Genoa. Le recenti dichiarazioni del suo agente hanno infatti riacceso l’attenzione sul futuro del giocatore, aprendo scenari interessanti in vista della sessione invernale.

Dragusin non sta trovando spazio a Londra, complice un lungo infortunio e una concorrenza elevata nel reparto difensivo degli Spurs. Una situazione che spinge il centrale classe 2002 a valutare nuove opportunità per rilanciarsi e ritrovare continuità. In questo contesto, il Calciomercato Serie A rappresenta una soluzione ideale, sia per la conoscenza del campionato sia per la possibilità di avere maggiore minutaggio.

Negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile interesse dell’Inter. Tuttavia, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il club nerazzurro non avrebbe avviato trattative concrete, limitandosi a monitorare l’evolversi della situazione. L’Inter resta dunque alla finestra, senza affondare il colpo per l’ex difensore del Genoa.

Ben diverso l’atteggiamento di Fiorentina e Roma, che si sono già mosse in modo più deciso. Entrambe le società hanno chiesto informazioni al Tottenham, valutando la fattibilità dell’operazione nel Calciomercato Serie A di gennaio. I viola cercano rinforzi per la retroguardia, mentre i giallorossi vogliono aumentare le alternative difensive in vista della seconda parte di stagione.

Il futuro di Dragusin resta quindi aperto, ma una cosa è certa: il suo nome sarà uno dei più seguiti nelle prossime settimane di Calciomercato Serie A, con più club pronti a contendersi un profilo giovane, fisico e già abituato al calcio italiano.

