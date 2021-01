Calciomercato Serie A LIVE: tutte le notizie e le trattative di giornata

Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A

Lecce, fissata la clausola per Falco – Il Lecce ha fissato una clausola rescissoria per liberare Filippo Falco nel corso della prossima sessione d mercato. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la clausola dovrebbe essere di 1,5 milioni di euro. Una cifra che avrebbe attirato l’attenzione di diverse squadre di Serie A, su tutte Parma e Benevento.

Genoa, si raffredda la pista Piatek – Il Genoa sogna in grande per la seconda parte di Serie A. Il primo rinforzo dal mercato per Davide Ballardini potrebbe corrispondere al nome di Krzysztof Piatek, che proprio sotto la guida tecnica dell’ex Lazio conquistò nella stagione 2018/19 la chiamata del Milan. L’affare sembrava ormai concluso, con tanto di visite mediche programmate per questa mattina. Nulla di tutto ciò, ma il Genoa ci crede e va avanti per convincere l’Hertha Berlino. Non ci vorranno ore, ma giorni: la pazienza dei tifosi rossoblù può trasformarsi in euforia e speranza in ottica salvezza.