Calciomercato Serie A LIVE: tutte le trattative di oggi

Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A.

Atalanta, si lavora al rinnovo di Gomez – Come ricostruito da Tuttomercatoweb, a breve la dirigenza dell’Atalanta si incontrerà con gli agenti del Papu Gomez per prolungare il contratto sino al 2024.

Chiesa, pagamento in cinque anni – Come riferisce Gazzetta dello Sport, tra prestito e riscatto, la Juventus spenderà per Federico Chiesa 50 milioni di euro più 10 di bonus dilazionando il pagamento in cinque stagioni.

Il nuovo piano del Milan per Kabak – Il Milan ha chiuso questa sessione di mercato senza acquistare un difensore ma a Gennaio tornerà alla carica per Ozan Kabak. A riferirlo è Gazzetta dello Sport.