Calciomercato Spezia, Estevez non verrà riscattato: torna all’Estudiantes

Nahuel Estevez non è stato riscattato dallo Spezia e tornerà in Argentina in attesa di definire il suo futuro

Nonostante la salvezza raggiunta e una buona stagione Nahuel Estevez non proseguirà la sua avventura con la maglia dello Spezia. Il centrocampista argentino classe 1995 non è stato riscattato dalla squadra di Italiano e torna in Argentina all’Estudiantes.

27 presenze e tanta quantità non sono bastate per convincere la nuova proprietà americana. Il suo profilo però potrebbe essere interessante per diversi club di Serie A anche nella prossima stagione.