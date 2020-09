Calciomercato Spezia, piace Djidji del Torino

Calciomercato Spezia: i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Djidji del Torino

Lo Spezia, in vista del primo campionato di Serie A, si muove anche in difesa per sistemare la rosa di Vincenzo Italiano. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero avrebbe messo gli occhi su Koffi Djidji, difensore del Torino.

Dopo due anni in granata, il centrale difensivo francese è in uscita dalla squadra piemontese e il presidente Urbano Cairo valuta il suo cartellino intorno ai 3,5 milioni: lo stesso prezzo che venne acquistato dal Nantes.