Calciomercato Torino, non tramonta la cessione di Coco: riflessioni in corso, la situazione

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Torino, con la possibile cessione di Saul Coco dopo un solo anno in granata. I dettagli

La trattativa per portare Saul Coco all’Al-Duhail resta ancora aperta e nelle prossime ore è attesa una decisione definitiva da parte del giocatore e del Torino. Come riportato da Di Marzio, Saul Coco sta riflettendo ancora qualche ora prima di sciogliere le riserve sul suo futuro, con buone possibilità che accetti l’offerta del club qatariota.

Il Torino punta a completare la doppia cessione di Coco e Samuele Ricci, quest’ultimo obiettivo del Milan, per poi chiudere le trattative per Tino Anjorin dell’Empoli e lo svincolato Ardian Ismajli. La società piemontese vuole garantire a Marco Baroni sostituti adeguati e per questo ha scelto Anjorin e Ismajli come rinforzi per la squadra.