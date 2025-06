Calciomercato Torino, Coco può dire subito addio: trattativa aperta per la cessione all’estero, la situazione

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Torino, con la possibile cessione di Saul Coco dopo un solo anno in granata. I dettagli

Il Torino potrebbe presto salutare uno dei protagonisti della scorsa stagione. Saul Coco, arrivato solo un anno fa dal Las Palmas, è infatti al centro di una trattativa per il suo trasferimento in Qatar. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore centrale ha ricevuto un’offerta molto importante da un club qatariota, e la dirigenza granata sta valutando la proposta.

L’operazione sembra ben avviata e, salvo sorprese, Coco potrebbe dire addio alla Serie A dopo una sola stagione. La cessione garantirebbe al Torino una plusvalenza utile per reinvestire sul mercato, mentre per il giocatore si aprirebbe una nuova avventura, con importanti prospettive economiche. I granata, intanto, si muovono per trovare un sostituto all’altezza in vista del prossimo campionato.