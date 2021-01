Calciomercato Torino: contatti per Gedson Fernandes

Il Torino ha messo nel mirino Gedson Fernandes: primi contatti con il giocatore per provare a colmare il buco lasciato da Meité

Al Torino piace Gedson Fernandes. Come riporta Gianluca Di Marzio, ci sono stati dei contatti con il giocatore del Tottenham (ma di proprietà del Benfica) per rinnovare un reparto che in questa sessione di calciomercato ha già perso Meité, partito direzione Milan.

Il Torino sta valutando se prendere il giovane portoghese classe 1999 in prestito, formula con cui il club portoghese ha già ceduto il giocatore al Tottenham, dove in questa stagione però non ha trovato spazio.