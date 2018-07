Calciomercato Torino: spunta l’ipotesi El Shaarawy per l’attacco

Il club granata che ha già messo gli occhi sul difensore della Roma, Juan Jesus vuole anche l’esterno Stephan El Shaarawy

Il Torino ha già bussato nei giorni scorsi in casa Roma per il difensore brasiliano Juan Jesus, che rimane il primo obiettivo granata per la difesa, ed oggi sembra che il club sia interessato ad un altro giocatore giallorosso. Si tratta dell’esterno offensivo Stephan El Shaarawy che, durante questa sessione di calciomercato, è finito nel mirino di diverse società, tra cui anche la Fiorentina. L’intenzione del Torino è quella di rinforzare il reparto avanzato e l’arrivo del Faraone potrebbe far felice il tecnico Walter Mazzarri. La Roma non sembra voler far muro per un’eventuale cessione, ma non vuole svendere il giocatore e per privarsene chiede almeno 20 milioni di euro. Somma sicuramente importante per il club piemontese che proverà a convincere la dirigenza giallorossa ad abbassare le richieste. Determinanti potrebbero essere i buoni rapporti tra le due società che hanno chiuso diversi affari negli ultimi anni (Bruno Peres, Iago Falque e Ljiajc).