Fiorentina, viste le difficoltà per Pjaca si pensa ad El Shaarawy della Roma

Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino sembra intenzionato a portare a Firenze l’attaccante della Roma Stephan El Shaarawy dopo il fallito assalto a Marko Pjaca

Continua la ricerca di un attaccante esterno da parte della Fiorentina. I viola hanno cercato per molto tempo di raggiungere un accordo con la Juventus per il giovane talento croato Marko Pjaca. Tuttavia la trattativa sembra essere arrivata ora ad un punto morto, e ci si guarda dunque intorno alla ricerca di alternative valide per quel ruolo. Uno dei profili più interessanti sembra essere quello di Stephan El Shaarawy.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il direttore generale Pantaleo Corvino sarebbe intenzionato a puntare forte sull’attaccante della Roma. Il faraone viene da un discreto campionato, ma lo spazio lì davanti è sempre meno, specie dopo che Monchi ha trovato l’accordo per Malcolm, quindi qualcuno potrebbe anche partire. I giallorossi però non accetteranno il prestito, quindi se la Fiorentina vuole El Shaarawy dovrà iniziare a pensare ad un acquisto a titolo definitivo.