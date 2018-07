Roma, ecco Malcolm: Monchi ha trovato l’accordo con il Bordeuax

Non si ferma il direttore sportivo della Roma Monchi che mette a segno un altro colpo: è stata infatti trovata l’intesa con il Bordeaxu per il brasiliano Malcolm che è atteso in Italia già nelle prossime ore

Continua la mezza rivoluzione estiva in casa Roma. Dopo la cessione nei giorni scorsi di Alisson al Liverpool, oggi arriva invece la chiusura di un nuovo colpo in entrata. Il direttore sportivo Monchi infatti sembra aver trovato finalmente l’intesa con il Bordeax per il 21enne attaccante brasiliano Malcolm. Il giocatore era seguito da diverso tempo e finalmente si potrà unire alla squadra.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport l’accordo tra i giallorossi e i girondini è stato trovato sulla base di 32 milioni di euro, cui andranno aggiunti dei bonus. Il giocatore invece, che è atteso in Italia già nelle prossime ore, firmerà un contratto di 5 anni a 2,5 milioni netti a stagione. Malcolm è il decimo acquisto di questo mercato della Roma e insieme a Patrick Kluivert andrà a rinfoltire il reparto esterni insieme a Perotti, El Shaarawy e Cengiz Under.