Calciomercato Torino, si torna a trattare Prati: nuovi contatti e distanza sempre più ridotta verso l’accordo finale

Calciomercato Torino, dialoghi intensificati per Prati: le parti si avvicinano alla chiusura dell’operazione. Le ultimissime

Il Torino è al lavoro per rinforzare il centrocampo e ha individuato in Matteo Prati del Cagliari il profilo ideale per completare la rosa. In queste ore frenetiche di mercato, i granata stanno intensificando i contatti con il club sardo, avvicinandosi sempre più a un’intesa per il giovane classe 2003. Dopo gli arrivi di Obrador dal Benfica e di Tchoca dal Corinthians, la società non ha alcuna intenzione di fermarsi.

La partenza anticipata di Asllani, diretto al Besiktas, ha spinto il ds Petrachi ad accelerare le operazioni per un nuovo innesto in mediana, oltre alla ricerca parallela di un difensore centrale. Prati rappresenta la prima scelta per caratteristiche tecniche e prospettiva, e il Torino sta lavorando con decisione per portarlo subito alla corte di Vanoli.

Nella mattinata di oggi, si è svolto un incontro tra le due società che ha prodotto passi avanti significativi. Le parti si sono avvicinate a un accordo e la trattativa sembra ora entrare nella sua fase decisiva, con il Torino determinato a chiudere l’operazione nelle prossime ore. Lo riporta Di Marzio.

