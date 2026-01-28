Calciomercato Torino: offerta per Kapuadi, la Fiorentina risponde così per Ranieri. E in uscita novità per Ngonge

Calciomercato Torino: offerta per Kapuadi del Legia Varsavia, la Fiorentina fa muro per Ranieri. E in uscita cosa sta succedendo per Ngonge

Ore frenetiche sull’asse Italia-Polonia-Spagna. Il calciomercato entra nelle sue battute finali e il Torino ha deciso di non aspettare oltre per puntellare il reparto arretrato. La dirigenza granata ha urgente necessità di regalare al proprio allenatore un difensore mancino, pedina fondamentale per garantire l’uscita palla e l’equilibrio nella linea a tre. Dopo aver sondato il terreno in Serie A, il Direttore Petrachi ha rotto gli indugi presentando un’offerta ufficiale all’estero. Il nome cerchiato in rosso è quello di Steve Kapuadi.

Il profilo: Kapuadi, il gigante mancino del Legia

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Torino ha virato con decisione sul centrale classe 1998 attualmente in forza al Legia Varsavia. Kapuadi è il prototipo del giocatore che serve ai granata: dotato di un fisico imponente e di grande forza nei duelli aerei, ha nella naturalità del piede sinistro la sua caratteristica più preziosa. Il suo contratto scade tra poco meno di due anni e mezzo, una situazione che permette margini di trattativa. Il club polacco valuta il giocatore circa 4 milioni di euro più bonus. Il Toro ha presentato una proposta leggermente inferiore, ma l’interesse è concreto e la trattativa è viva, nonostante la concorrenza di altri club europei che restano alla finestra.

Il retroscena Ranieri e il “no” della Viola

La pista Kapuadi si è scaldata dopo che il Torino ha dovuto prendere atto delle difficoltà per arrivare a Luca Ranieri. Il difensore della Fiorentina è stato corteggiato a lungo in questi giorni. Tuttavia, il club viola ha alzato un muro, rifiutando categoricamente qualsiasi ipotesi di scambio e congelando di fatto l’operazione.

Flash dalla Spagna: Ngonge verso l’Espanyol

Mentre il Torino lavora in entrata, un talento offensivo si prepara a lasciare il nostro campionato. Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, l’Espanyol è a un passo da Cyril Ngonge. Le negoziazioni per l’esterno offensivo belga sono definite “molto avanzate”. Il club di Barcellona vuole chiudere l’operazione già nella giornata di oggi, regalando ai propri tifosi un rinforzo di qualità assoluta per la Liga.

