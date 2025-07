Calciomercato Torino: ufficiale il rinnovo di Gineitis. Contratto lungo con opzione. Definito il prolungamento del mediano

Il Torino blinda il suo futuro a centrocampo, puntando con decisione sulla linea verde e sul talento coltivato in casa. In un’operazione che sottolinea la visione strategica del club e la volontà di costruire un progetto a lungo termine, il Torino Football Club ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Gvidas Gineitis. Il giovane mediano lituano, diventato un elemento sempre più centrale nello scacchiere tattico granata, ha firmato un prolungamento che lo legherà alla società fino al 30 giugno 2029, con un’opzione per estendere l’accordo per un’ulteriore stagione.

Questa mossa rappresenta un segnale forte per il mercato e per la tifoseria: Gineitis non è solo una promessa, ma una solida realtà su cui edificare il centrocampo del domani. Il suo percorso, da prospetto del settore giovanile a punto di riferimento della Prima Squadra, incarna l’ideale di crescita e valorizzazione che ogni club ambisce a realizzare. Il rinnovo fino al 2029 è il giusto premio per l’impegno e i progressi dimostrati, e una dichiarazione d’intenti del Torino, che si assicura uno dei suoi gioielli più preziosi per gli anni a venire.

Il comunicato ufficiale del club:

Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Gvidas Gineitis fino al 30 giugno 2029, con opzione per la stagione successiva.

Gineitis è nato a Mažeikiai, in Lituania, il 15 aprile 2004. Il centrocampista è cresciuto calcisticamente nelle giovanili della NFA Kaunas, club con cui ha fatto il suo esordio tra i professionisti nel 2018. Successivamente ha vestito la maglia dell’FK Atmosfera. Nell’estate del 2020 si è trasferito in Italia, nel settore giovanile della SPAL, dove ha raccolto 8 presenze. Il passaggio al Torino è avvenuto nel febbraio 2022. Dopo aver completato il percorso formativo nel settore giovanile granata è stato aggregato stabilmente alla Prima Squadra a partire dalla stagione 2022-’23, diventando progressivamente un punto di riferimento della squadra. Il debutto in Serie A è arrivato il 10 febbraio 2023 nella partita contro il Milan. Ad oggi con il Torino può vantare 49 presenze e 3 reti. Per il centrocampista anche 22 apparizioni e 2 gol con la nazionale della Lituania.

Avanti insieme: buon lavoro, Sempre Forza Toro!