Calciomercato Torino: Schuurs non accetta il rinnovo al ribasso. Cosa succede e perché il club ha comunque il coltello dalla parte del manico

Il Torino e i suoi tifosi attendono con ansia il ritorno in campo di Perr Schuurs. Il difensore olandese, fermo da quasi 20 mesi a causa di un gravissimo infortunio, corre verso il recupero. Ma mentre il campo è l’obiettivo del giocatore, la dirigenza granata si concentra su un altro fronte, altrettanto delicato: il suo contratto. La situazione è complessa e, secondo quanto riportato da Tuttosport, la trattativa per il rinnovo è partita in salita.

Rinnovo, il primo round è del giocatore: Schuurs rifiuta il taglio dell’ingaggio

Con un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, il Torino si è mosso per blindare il suo difensore. La dirigenza ha presentato una prima proposta di prolungamento che, tuttavia, è stata respinta. Il club granata, seguendo una strategia di gestione dei costi simile a quella adottata per altri big come Zapata, ha offerto un rinnovo a cifre inferiori rispetto all’ingaggio attuale.

La risposta di Schuurs e del suo entourage è stata un “no”. Non una chiusura definitiva, ma un chiaro segnale: il giocatore, pur trovandosi molto bene a Torino e apprezzando la città, ha ritenuto eccessiva la riduzione dello stipendio proposta dal club.

Nessuna rottura: perché il Torino ha il coltello dalla parte del manico

Il primo rifiuto non apre a scenari di rottura imminente. La partita per il rinnovo di Schuurs è appena iniziata e la volontà di entrambe le parti sembra quella di trovare un’intesa. Il Torino, inoltre, non ha fretta e negozia da una posizione di forza.

Tuttavia, il club granata detiene un asso nella manica di fondamentale importanza: un’opzione per il prolungamento unilaterale del contratto per un’ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2027, mantenendo le stesse condizioni economiche attuali. Questo dettaglio cruciale elimina la pressione di una scadenza imminente e protegge il Torino dal rischio di perdere il giocatore a parametro zero nel 2026. La trattativa proseguirà, ma il club ha il pieno controllo dei tempi e del futuro del suo difensore.