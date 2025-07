Calciomercato Torino, i granata hanno il sì di Simeone, ma una nuova rivale rischia di far saltare tutto. La trattativa per l’attaccante del Napoli entra nel vivo. Ma prima va risolto il nodo Sanabria

Un grande incastro di mercato per definire l’attacco. Come riportato oggi da Tuttosport, il Torino del DS Vagnati lavora su più tavoli per completare il reparto offensivo di Marco Baroni, in una complessa partita a scacchi che lega uscite e entrate. L’obiettivo principale ha un nome e un cognome: Giovanni Simeone. Il Cholito, in uscita dal Napoli, è un pallino del club granata da ben tre anni e ha già dato la sua piena disponibilità al trasferimento. Ma l’operazione è vincolata a una condizione precisa: la cessione di Antonio Sanabria.

È questo il domino che Vagnati deve innescare. Sanabria è sul mercato, con la Cremonese di Davide Nicola che ha mostrato un interesse concreto. Tuttavia, la richiesta del Torino, tra i 5 e i 6 milioni di euro, è ritenuta troppo alta dal club grigiorosso. Finché Sanabria non partirà, l’assalto a Simeone resterà bloccato. A complicare ulteriormente i piani, come svelato dall’ex dirigente Pierpaolo Marino, si è inserita una nuova, temibile concorrente: l’Udinese, che dopo aver ceduto Lucca proprio al Napoli, vede in Simeone il sostituto ideale. Una corsa a due che rischia di alzare il prezzo e di mettere fretta al Torino.

Ma non c’è solo la punta. Il club granata, dopo aver preso Ngonge e Aboukhlal, cerca ancora un esterno con attitudini da trequartista. In questo momento, riferisce Tuttosport, è in corso un ballottaggio di mercato tra due profili. Il primo è Gaetano Oristanio del Venezia, per cui si tratta sulla formula (il Toro vuole un prestito con obbligo condizionato, i lagunari una cessione più sicura). L’alternativa è il ritorno di Eljif Elmas, che spinge per lasciare il Lipsia. In questo caso, si attende che il club tedesco apra alla formula del prestito. Tra un attaccante che dipende da una cessione e un trequartista bloccato dalle formule, l’estate di Vagnati è un puzzle ancora tutto da comporre.