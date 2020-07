Calciomercato Torino, sprint per Sarr: bruciata la concorrenza

Calciomercato Torino: i granata sarebbe avanti a tutti nella corsa al difensore francese Malang Sarr

Un difensore per il futuro. È questo uno degli obiettivi di calciomercato del Torino per la prossima stagione. E il nome in cima alla lista sarebbe quello di Malang Sarr, difensore francese classe 1999 in scadenza di contratto col Nizza.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, il club granata avrebbe bruciato la concorrenza tutta italiana di Fiorentina, Napoli, Lazio e Inter e si sarebbe piazzata in pole position per il centrale difensivo. Il Torino e Sarr avrebbero avviato i primi contatti, con la società torinese pronta ad assicurarsi un giovane talento.