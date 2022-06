Calciomercato Verona: sorpasso alla Sampdoria per Ranocchia. Contatti avanzati con la Juventus

Come riferito da calciomercato.com sarebbero avanzati i contratti tra Juventus e Verona per Filippo Ranocchia, centrocampista classe 2001 l’anno scorso in prestito in Serie B al Vicenza.

I gialloblù provano a superare la concorrenza della Sampdoria.