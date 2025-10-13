Calciomercato, clamoroso Yamal: presentata offerta da 400 milioni al Barcellona. No secco dei blaugrana, ma la proposta è destabilizzante

Una cifra da capogiro, un’offerta che riscrive le regole del calciomercato. L’Al-Hilal di Simone Inzaghi fa sul serio e, secondo il sito spagnolo Fichajes.net, avrebbe messo sul piatto 400 milioni di euro per strappare al Barcellona il suo gioiello più prezioso: Lamine Yamal.

Un assalto senza precedenti per il talento diciottenne che ha già trascinato la Spagna sul tetto d’Europa. La risposta del Barcellona, per ora, è stata un no secco. «Yamal non è in vendita», fanno sapere dalla Catalogna, forti di un contratto che blinda il giocatore fino al 2031. Ma l’offerta faraonica arriva in un momento di estrema fragilità per il club blaugrana, e rischia di minare equilibri già precari.

Il Barça, infatti, si è presentato alla sosta per le nazionali dopo un doppio, pesante ko: prima la sconfitta in Champions contro il PSG, poi il crollo per 4-1 in casa del Siviglia. Proprio questa disfatta, secondo i media spagnoli, avrebbe aperto una frattura tra l’allenatore Hansi Flick e lo spogliatoio. Il tecnico tedesco avrebbe accusato la squadra di scarso impegno, mentre i giocatori, tra cui lo stesso Yamal, avrebbero lamentato una mancanza di dialogo da parte dello staff.

In questo clima di tensione si inserisce la situazione fisica del giocatore. Yamal è attualmente ai box per un’infiammazione all’inguine che lo ha costretto a saltare l’ultima di campionato e la convocazione in nazionale. L’obiettivo del club è recuperarlo al 100% per il Clásico contro il Real Madrid del 26 ottobre, senza correre alcun rischio.

Tra difficoltà economiche, tensioni interne e un infortunio da gestire, la mostruosa offerta dell’Al-Hilal si trasforma in una tentazione tanto grande quanto destabilizzante. Il Barcellona alza il muro, ma 400 milioni sono una cifra che può far vacillare chiunque.