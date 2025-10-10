Mbappé vs Yamal, chi è il più migliore? Pau Cubarsi sicuro: «Uno lo affronto nel Clasico, l’altro ogni giorno in allenamento…»

Mbappé vs Yamal, chi è il più forte? Il parere di Pau Cubarsi: «Uno lo affronto nel Clasico, l’altro ogni giorno in allenamento e posso dirvi questo…»

Pau Cubarsi, giovane e promettente difensore centrale del Barcellona, si trova di fronte a una sfida quotidiana e a una che si presenta nei momenti più importanti. Se in campo, durante gli infuocati “Clasicos” contro il Real Madrid, il suo avversario è nientemeno che Kylian Mbappé, negli allenamenti del club catalano è costretto a fronteggiare un altro talento purissimo: Lamine Yamal. Forzatamente, tra i due “crack”, Cubarsi ammette di avere enormi difficoltà.



Essere un difensore e trovarsi di fronte a Lamine Yamal e Kylian Mbappé deve essere estremamente arduo. Pau Cubarsi può testimoniarlo. Il difensore del Barcellona è abituato ad affrontare il fenomeno blaugrana in allenamento, mentre si ritrova di fronte al fuoriclasse francese quando incontra il Real Madrid. E, come ha assicurato Cubarsi stesso, tentare di neutralizzare Yamal e Mbappé è un vero inferno. Interrogato da Mundo Deportivo sui duelli contro Lamine Yamal e Kylian Mbappé, Pau Cubarsi ha condiviso il suo calvario.

«Chi è il più difficile da fermare tra Mbappé e Yamal? Entrambi. Ho passato più tempo con Lamine in allenamento. I due sono molto diversi. Hanno un ruolo importante in ogni squadra e sono grandi giocatori», ha confessato il difensore blaugrana. Pau Cubarsi ha anche aggiunto, a proposito di Kylian Mbappé: “Mbappé è uno dei giocatori più difficili che abbia mai affrontato? Sì, soprattutto per la sua mobilità e la sua qualità. È sempre complicato». Una testimonianza che evidenzia la grandezza di questi due talenti, capaci di mettere in crisi anche un difensore solido come Cubarsi.