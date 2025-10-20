Rinnovo Lucumì, in stallo la trattativa con il Bologna. Le motivazioni in casa rossoblu - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: il rinnovo di Lucumí in stallo, si valutano le alternative

Il tema centrale in casa Bologna in vista del prossimo calciomercato è senza dubbio il rinnovo di Lucumí, pilastro della difesa rossoblù. Il contratto del centrale colombiano, in scadenza nel 2026, è al centro di una trattativa complessa che, almeno per il momento, sembra essersi arenata. La dirigenza ha già presentato una proposta di prolungamento, ma l’entourage del giocatore ha preso tempo, lasciando intendere che se ne riparlerà solo a fine anno.

Il quotidiano Corriere dello Sport – Stadio ha sintetizzato la situazione con un titolo eloquente: “Lucumí fa muro”. Il Bologna, da parte sua, continua a spingere per il rinnovo del contratto, considerandolo una priorità tecnica e strategica. Il difensore, arrivato nel 2022 e già a quota 117 presenze con la maglia rossoblù, è un punto fermo per l’allenatore e per la squadra. Tuttavia, lo stallo attuale nel rinnovo di Lucumí sta spingendo il club a valutare scenari alternativi.

Tra novembre e dicembre sono attesi nuovi incontri per provare a riaprire il dialogo con l’agente del giocatore. Al momento, però, si registra solo una promessa generica di riprendere i contatti, senza un’intesa concreta all’orizzonte. Questo rende il dossier rinnovo Lucumí uno dei più delicati per la dirigenza felsinea in vista del mercato invernale.

Nonostante l’intenzione della società non sia quella di cedere il giocatore già a gennaio, l’interesse crescente di altri club e la possibilità di monetizzare prima di una possibile rottura potrebbero influenzare le decisioni. La volontà del Bologna è chiara: arrivare al rinnovo di Lucumí e consolidare il progetto tecnico. Tuttavia, non si esclude nulla, e i dirigenti stanno già monitorando alcuni profili alternativi per non farsi trovare impreparati.

Il rinnovo di Lucumí rappresenta quindi un crocevia importante per il futuro della squadra. Se l’accordo dovesse sfumare definitivamente, il Bologna potrebbe essere costretto a cambiare strategia già nella prossima finestra di mercato. Per ora, il club resta alla finestra, con la speranza di trovare un’intesa che soddisfi entrambe le parti.

