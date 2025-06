Calendario Serie A, Capello: «Il Milan deve approfittare di una cosa. Chivu è intelligente, sa cosa fare. E la Juve di Tudor ha questo vantaggio…»

Fabio Capello, uno dei nomi più autorevoli e vincenti del calcio italiano, ha trasformato con successo la sua leggendaria carriera da allenatore in un’influente seconda vita come opinionista televisivo e editorialista.

Dopo aver guidato al trionfo club prestigiosi come Milan, Real Madrid, Roma e Juventus, “Don Fabio” ha appeso la lavagnetta al chiodo nel 2018 per dedicarsi all’analisi e al commento del mondo del calcio.

Oggi, Capello è uno dei volti di punta di Sky Sport, dove, con il suo stile diretto, la sua profonda conoscenza tattica e la sua ineguagliabile esperienza, arricchisce le discussioni nei pre e post-partita dei principali eventi calcistici, in particolare della Serie A e della UEFA Champions League.

La sua capacità di leggere le partite e di offrire spunti mai banali lo rende una delle voci più rispettate e ascoltate nel panorama mediatico sportivo. Parallelamente, collabora con La Gazzetta dello Sport, per la quale firma editoriali e analisi puntuali sui temi più caldi del campionato e del calcio internazionale.

Attraverso i suoi scritti, Capello continua a condividere la sua visione del gioco, unendo aneddoti del passato a lucide interpretazioni del presente, consolidando il suo status di figura di riferimento per appassionati e addetti ai lavori. E proprio sul quotidiano oggi analizza il nuovo calendario di Serie A uscito ieri.

IL MILAN HA LE BIG DALLA QUINTA GIORNATA IN POI – «Un tour de force, ma con un vantaggio. I rossoneri non avranno le coppe, mentre le dirette rivali proprio in quel periodo saranno impegnate spesso e volentieri in Europa. Allegri dovrà fare un grande lavoro, il Milan ha chiuso all’8° posto, quindi le cose da sistemare sono parecchie».

INTER-TORINO ALLA PRIMA – «Un ricordo ancora fresco per i tifosi dell’Inter, che ritroveranno subito Baroni e potranno pensare male (ride ndr). A parte questi scherzi del calendario, io penso che la partita sia più complicata per il Toro, perché Baroni è un allenatore che vorrà dare un’impronta, un po’ come ha fatto alla Lazio, e il tempo a disposizione in estate è sempre poco. Chivu, invece, lo conosco bene: è estremamente intelligente e io penso lo sarà anche da erede di Inzaghi, ripartendo dalle certezze che Simone ha dato all’Inter in questi anni. Perciò, non mi aspetto abbia tutti questi problemi in avvio».

LA JUVE HA SUBITO INTER, ATALANTA E MILAN – «Non è di sicuro un inizio in discesa, ma Igor può sfruttare il vantaggio di conoscere già i suoi, a differenza della maggior parte dei suoi colleghi sulle panchine delle big. E, come detto, può arrivare sull’onda del Mondiale per club e partire forte. É chiaro che una mano al tecnico croato deve arrivare dal mercato, ma è un discorso che vale un po’ per tutti».