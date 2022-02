Calhanoglu: «E’ un periodo strano, speriamo di uscirne presto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Genoa Inter. Le sue dichiarazioni

PERIODO DIFFICILE – «Il periodo è un po’ strano. Sappiamo che in questi mesi le partite sono state difficili. Contro il Sassuolo abbiamo perso e oggi per me abbiamo fatto bene, creando tanto ma senza mai segnare. Loro sono aggressivi, lo sappiamo, ci è mancato qualcosa».

PROBLEMI DI GOL – «E’ difficile spiegare cosa ci è successo. Anche noi vogliamo cambiare, ma sappiamo che ci sono periodi così, speriamo di uscirne. Dobbiamo stare tranquilli».

CAMBIARE TIPO DI GIOCO – «Sì, si può cambiare qualcosa. Io posso giocare anche dietro le due punte, in un 3-4-1-2. A volte però devo aiutare Brozovic insieme a Barella ma in partite come oggi posso andare anche più avanti»