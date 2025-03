Calhanoglu, frecciatina pesante al Milan: «All'Inter cresciuto come calciatore e soprattutto come uomo. Sui nostri tifosi...»

Calhanoglu, ennesima frecciatina nei confronti del Milan. Cosa ha detto il capitano dell’Inter contro i rossoneri?

Ai microfoni di Sport Mediaset, Hakan Calhanoglu, capitano dell’Inter, ha voluto lanciare l’ennesima frecciatina nei confronti del Milan.

PAROLE – «Mi hanno alzato non solo come giocatore, ma anche come persona, sono maturato di più. Li ringrazierò sempre, quello che fanno, non solo per me, ma per noi, è inspiegabile. Si può solo vivere. Io sto vivendo un momento bellissimo, i nostri tifosi sono incredibili».