Calvarese ha rotto il silenzio sul rigore di Cuadrado in Juventus–Inter e sulle polemiche contro Orsato in Juventus-Roma. Le dichiarazioni dell’ex arbitro ai microfoni del quotidiano Il Centro.

JUVENTUS INTER – «E’ stata una gara complicatissima, la più difficile della mia carriera. Avrei potuto gestirla meglio e me ne rammarico. Purtroppo Cuadrado è un giocatore difficilissimo da arbitrare, ci sono calciatori di difficilissima lettura e il colombiano è uno di quelli».

JUVENTUS ROMA – «Fischiare precipitosamente un rigore che c’è, non è un errore grave. Ma Orsato non era sereno, e non per colpa sua. L’AIA dovrebbe pensare a tutelare i fischietti più che alle dinamiche elettorali. Daniele ha sbagliato a parlare nell’intervallo, ma il problema è a monte: qualcuno più in alto dovrebbe parlare, spiegare. Questo aiuterebbe gli arbitri a scendere in campo più sereni e non li costringerebbe a ‘difendersi’ come ha fatto Orsato nel tunnel degli spogliatoi. Ma il compito spetta ai vertici, non può essere lasciato sulle spalle del solo designatore, ieri Rizzoli, oggi Rocchi».