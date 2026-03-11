Calvarese pizzica Rocchi: «Niente stop per La Penna dopo Inter Juve e arbitro centrale per tre turni di fila!». La critica non passa inosservata

Calvarese, ex arbitro, ha criticato il designatore Rocchi per la scelta di non fermare La Penna dopo Inter Juve. Ecco cosa ha detto

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha criticato sui suoi canali Instagram la decisione di Rocchi di designare Federico La Penna come arbitro di Pisa Cagliari. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.

PAROLE – «A distanza di un mese dal rosso errato di Kalulu nel derby d’Italia, Federico La Penna torna in Serie A. Lo fa nella partita tra Pisa e Cagliari, e per lui sarà la sua terza presenza consecutiva dopo le due in Serie B (Südtirol-Venezia e Frosinone-Sampdoria). Insomma, il direttore di gara è stato fermo – come da normale turnazione – un solo weekend, quello del 21 e 22 febbraio: infatti gli arbitri di solito “escono” una giornata sì e una no. Ma dopo quel “naturale” turnover, La Penna è andato “in tripletta”, come si suol dire, venendo designato per tre turni di fila, sempre come arbitro centrale.

Premessa: non ho nulla contro La Penna, che stimo sia come persona che come arbitro. La mia è una considerazione più profonda: possiamo permetterci di mandare “in tripletta” un arbitro dopo un errore così impattante e macroscopico in una partita come Inter-Juventus? Io credo che i rischi superino i benefici: per la credibilità del sistema arbitrale, ma anche e soprattutto per la tenuta del gruppo della CAN. Fino a questo momento, e cioè fin oltre la metà della stagione, chi sbagliava rimaneva fermo per almeno due turni: poi si è scelto di cambiare in corsa, per giunta dopo un errore così “pesante” anche mediaticamente»